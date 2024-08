Escola tradicional é modernizada e entregue em Laranjal

Escola com capacidade para 644 alunos estava em prédio alugado

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá entregou nesta segunda-feira (5) a reforma e ampliação da Escola Estadual Maria de Nazaré da Silva, no Bairro do Agreste, em Laranjal do Jari, sul do Estado.

Ao todo são 14 salas de aula para 644 alunos do ensino fundamental, 6º ao 9º e EJA, entre outras etapas.

A escola foi reconstruída, e estava funcionando num prédio alugado. Agora possui nova quadra, espaços pedagógicos, administrativos e laboratórios foram modernizados.

Foi a 10ª escola entregue na gestão Clécio, com recursos estaduais e do BNDES. As escolas já entregues estão em Oiapoque, Macapá, Santana e Porto Grande.

“Esta obra irá garantir mais conforto e qualidade de ensino para toda a comunidade escolar do município de Laranjal do Jari. Cumprimos com nossa missão em melhorar a estrutura física das escolas e dar melhores condições para alunos e professores”, celebrou o governador do Amapá, Clécio Luís.