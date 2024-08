Especialista em saúde, Joândala é nova promessa na política

Lançada pelo PDT, a tecnóloga em radiologia e profissional de gestão hospitalar tentará uma vaga na Câmara Municipal

Pela primeira vez, o PDT decidiu em convenção que não terá candidatos a prefeito e vice. No entanto, lançou um grupo de candidatos à Câmara Municipal de Macapá com a promessa de renovação na política. Entre eles está Joândala, tecnóloga em radiologia e especialista gestão hospitalar.

Joândala nasceu no Amapá, e cresceu no Distrito de Fazendinha, criada pelos avós. Pessoas do convívio dela a definem como uma “voz autêntica dedicada ao povo, com o perfil de saber ouvir e servir”.

No campo profissional, desde muito jovem atua na saúde pública, destacando na administração da Pediatria do Estado, como coordenadora de Apoio ao Diagnóstico, onde foi responsável por melhorar os serviços de saúde e diagnósticos.

Joândala também fez história ao ser eleita a primeira mulher tecnóloga e vice-presidente de um Conselho Regional de Administração em nível nacional.

Ela também criou o “JOCAST”, um podcast de rua que se tornou um canal importante para discutir as necessidades e preocupações da comunidade de forma acessível e direta.

Principais propostas

Empoderamento e Inclusão: criar políticas que fortaleçam a participação de mulheres e jovens na economia e na vida social de Macapá, promovendo a igualdade de oportunidades.

Saúde de Qualidade: garantir acesso a serviços de saúde eficientes e humanizados, com foco em prevenção e melhoria dos cuidados para todos os cidadãos.

Fomento ao Empreendedorismo: apoio ao comércio local e ao empreendedorismo, visando criar novas oportunidades de emprego e fortalecer a economia local.