Chegamos a Mateus 17

Um dos desafios de ser pai é dizer para os filhos que nem tudo que eles querem acontecerá, e se acontecerem não será no tempo que eles querem. Em Mateus 17, vemos que Jesus recebeu duas visitas especiais enviadas por Deus: Moisés e Elias. Moisés tinha um sonho, que só foi realizado naquele dia do encontro com Cristo, 2 mil anos depois. Tenha uma ótima sexta-feira (16).