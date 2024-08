Esposa do presidente da OAB recebeu R$ 363 mil após indicação da seccional do AP

O casal é acusado de nepotismo em uma ação civil pública; Auriney diz que esposa foi escolhida numa lista tríplice; ela teve o mandato renovado por mais 4 anos

Por SELES NAFES

Uma ação popular tornou réus o presidente da OAB do Amapá, Auriney Brito, e a esposa dele, Suale Sussuarana. Os dois são acusados de nepotismo, e o processo ganhou repercussão nacional ontem (16), em reportagem do Estadão.

O Portal SN também teve acesso ao processo, que é movido por José Raimundo Balieiro, que se identifica como autônomo na ação. De acordo com a petição, Auriney Brito teria usado seu cargo para indicar a esposa numa lista tríplice para compor o Conselho Penitenciário do Estado.

De acordo com o Estadão, que checou o Portal da Transparência, por cada reunião do conselho os membros recebem entre R$ 2,8 mil e R$ 10 mil. Apenas ela já teria recebido mais de R$ 363 mil, além do salário de R$ 6,1 mil que ganha como assistente na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Suale está no Conselho Penitenciário desde 2019, mesmo ano em que o marido foi eleito presidente da OAB do Amapá. No ano passado, ela teve o mandato renovado por mais quatro anos, ou seja, até 2026.

Procurado pelo Portal SN, o presidente da OAB disse que desconhece a ação (protocolada no último dia 12 de agosto) e que ainda não recebeu nenhuma intimação. Além disso, afirma que não existe regra que impeça a esposa de ser indicada pela OAB para ser nomeada pelo governo.

“Mas como estamos em um momento político institucional, será sem dúvida mais ataque da pequena oposição existente. A minha esposa foi escolhida pelo governador em Lista Tríplice indicada pela OAB. Não há qualquer vedação legal para isso. Trata-se de mais uma grave matéria montada”, disse ele, referindo-se ao clima de disputa no processo eleitoral na seccional do Amapá, que vai escolher o sucessor dele.

A ação civil pública pede a anulação da indicação da conselheira e a devolução do dinheiro aos cofres públicos. LEIA AQUI O PROCESSO

Além de presidente da OAB do Amapá, Auriney Brito foi nomeado representante dos advogados no Conselho Nacional do Ministério Público do Estado (CNMP), mas a indicação deve ainda não passou por sabatina na CCJ do Senado.