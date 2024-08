Esposa e irmã de detentos são presas com sandálias recheadas de cocaína

Esquema foi descoberto pela segurança do presídio do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Penal prendeu duas mulheres durante o horário de visitação a detentos e apreendeu as sandálias que elas usavam, recheadas com maconha e cocaína. Os flagrantes ocorreram neste domingo (25), no Instituto de Administração Penitenciária, em Macapá.

Por volta das 10h48, Sara Tavares, de 49 anos, chegou para visitar seu companheiro Antônio Márcio, detento com antecedentes criminais por homicídio.

Ao passar pelo raio-X, as policiais responsáveis pela fiscalização descobriram que ela tentava entrar com 22 porções de um pó branco, semelhante à cocaína, escondidas em um fundo falso nas sandálias que ela calçava.

Doze minutos depois, Ezenilda Batista, de 40 anos, chegou ao presídio para visitar o irmão e foi flagrada tentando entrar com alguns gramas de maconha, também escondidos em suas sandálias.

As duas mulheres receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidas ao Ciosp do Pacoval.