Estado confirma entrega do Hospital Regional de Porto Grande

Unidade possui 32 leitos com equipamentos para aprimorar diagnósticos e tratamento de pacientes da região central do estado.

Da REDAÇÃO

Está confirmada para a próxima segunda-feira (26) a entrega da primeira etapa do Hospital Regional de Porto Grande, a 100 km de Macapá. A nova unidade atenderá mais de 100 mil pessoas da região central do estado, oferecendo serviços de internação, urgência, pediatria, maternidade, exames de imagem e cirurgias de pequeno e médio porte.

Inicialmente, o hospital contará com 32 leitos e será gerido pela Fundação de Saúde do Governo do Amapá (Fundesa). A segunda etapa, já em construção, ampliará a capacidade para 171 leitos e incluirá salas cirúrgicas, UTI e heliponto.

O governador do Amapá, Clécio Luís, ressaltou que o espaço recebeu novas mobílias para garantir mais conforto para pacientes e funcionários, possibilitando um atendimento mais eficiente e humanizado.

A primeira etapa da obra é coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), com recursos do Tesouro Estadual e de compensação ambiental pela Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão. O hospital reduzirá os atendimentos do interior no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, em Macapá.

Além de Porto Grande também serão beneficiados moradores de Ferreira Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e arredores.