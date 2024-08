“Estou voltando”, diz a humorista Dona Joana ao reaparecer na internet após cirurgia

Em vídeos publicados por seu filho e parceiro humorístico, Relson Cardoso, Dona Joana mostrou-se sorridente.

Por RODRIGO DIAS

Após passar por uma delicada cirurgia para a colocação de uma prótese e o tratamento de um aneurisma na aorta torácica, a humorista Dona Joana reapareceu na internet fora do ambiente hospitalar e sem sinais de debilidade.

Em vídeos publicados nesta quarta-feira (21) por Relson Cardoso, seu filho e parceiro na dupla humorística, Dona Joana mostra-se visivelmente bem e sorridente. Ao cumprimentar os seguidores com um “bom dia”, afirmou estar “voltando”. A notícia, naturalmente, trouxe alívio e alegria aos fãs que acompanharam sua luta e torceram por sua recuperação.

A humorista ainda apresenta uma grande cicatriz no tórax e continua recebendo acompanhamento médico, desta vez no Amapá. A última vez que Dona Joana havia aparecido publicamente foi em 30 de junho, quando recebeu alta do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

Luta pela vida

Dona Joana foi transferida em uma UTI aérea de Macapá para o Incor em 14 de junho, com o apoio do Governo do Amapá. Durante a cirurgia, uma prótese foi implantada para conter o aneurisma da aorta torácica, procedimento necessário diante do alto risco de rompimento iminente.

O drama da humorista começou em 23 de maio, quando ela foi internada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), em Macapá. Devido à complexidade do caso, a família organizou campanhas para viabilizar sua transferência para São Paulo. Agora, Dona Joana se recupera em casa, no município de Santana.