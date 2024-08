Ex-aliada de Furlan, Patrícia é oficializada: ‘chega de lacração’

Candidata concorrerá para à Prefeitura de Macapá pelo PSDB.

Por RODRIGO DIAS

O PSDB oficializou nesta segunda-feira (5) a candidatura de Patrícia Ferraz para a Prefeitura de Macapá. O evento foi realizado no Bravah Clube, na orla da cidade. A coligação é formada pelo PSDB, Cidadania e Progressistas. A previsão é de que o grupo leve 24 candidatos a vereador, mas apenas pelo PP.

Patrícia Ferraz tem 44 anos e é odontóloga. É mineira de Belo Horizonte (MG) e reside no Amapá desde 2002. Nas eleições municipais passadas, de 2020, ela apoiou a candidatura do atual prefeito, Dr. Furlan (MDB), que concorre este ano à reeleição.

Pelo apoio daquele pleito, Patrícia foi recompensada com a Secretaria de Assistência Social de Macapá onde ficou por mais de um ano e meio. Agora, vai desafiar Furlan nas urnas em 6 de outubro. Ao chegar na festa da convenção, ela conversou rapidamente com a reportagem do Portal SelesNafes.Com antes de cumprimentar correligionários e subir ao palanque com aliados.

Numa expressão na qual veladamente Patrícia ‘cutucou’ o atual prefeito, apelidado nas redes sociais por adversários de “lacrador”, ela falou sobre as suas qualidades como candidata.

“Nessa disputa, para colocar o olhar feminino, o olhar de cuidado, o olhar de verdade. Macapá tem muitos problemas crônicos para serem resolvidos, saneamento, saúde, educação, e nada melhor do que uma mulher, uma mulher-mãe, uma mulher que sabe acolher e que vai cuidar do nosso povo de verdade. Chega de lacração, bora discutir Macapá, bora mostrar a verdadeira transparência, mostrar a verdade”.

Na convenção, o Professor Diego Morpheu (PP) foi apresentado como candidato a vice. É a primeira vez dele na política.