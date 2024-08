Expofeira: Estrutura inédita é construída no Parque de Exposições para o evento

Mais de 1,5 mil empresas e pequenos negócios estão expondo produtos e serviços

Compartilhamentos

Do EDITOR

Os visitantes da Expofeira deste ano encontrarão uma estrutura inédita construída para os 12 dias de evento, que começa no próximo dia 29 de agosto. Graças a parcerias com a iniciativa privada e o governo federal, o governo do Amapá mudou a configuração dos pavilhões, construiu novos espaços e até a arena de shows e rodeio foi alterada.

Além de gigantes da música brasileira e regional, mais de 1,5 mil empresas e pequenos negócios foram contemplados com espaços. A expectativa é superar com folga os R$ 500 milhões movimentados em negócios no ano passado, quando o governo retomou a Expofeira após quase 10 anos de hiato.

Os repórteres Seles Nafes e Caio Silva, do Portal SN, fizeram um passeio pelo parque com o coordenador da Expofeira, Richard Madureira. Assista.