Expofeira terá noites de louvor e fé

Governo do Amapá confirmou Banda Som e Louvor, Eyshila e Padre Dunga como atrações do evento.

O Governo do Amapá confirmou noites de louvor e fé na 53ª Expofeira do Amapá, que ocorre de 29 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

No dia 2 de setembro, sobem ao palco, a cantora Eyshila e a Banda Som e Louvor, destaques da música gospel em todo o Brasil. No dia 5 de setembro, o show será do Padre Dunga, cantor e compositor de parcerias com o padre Marcelo Rossi.

Eyshila Oliveira Santos é pastora, cantora e compositora de música gospel. Recebeu seis discos de platina e nove discos de ouro, vendendo mais de 1,5 milhões de cópias. Quatro vezes indicada ao Grammy de Melhor Álbum de Música Gospel.

A Banda Som e Louvor foi fundada em 1987, na igreja Assembleia de Deus, em Jacundá-PA, tendo sido nomeada por Raimundo Sousa, pai do atual baterista. Em 2006, gravou o primeiro CD, com estilo inovador no meio gospel, o forró. O grupo gravou mais sete álbuns, “Usei a Fé” “É Hoje” “Sonho” “Festa de Crente” “Tá na Cara” “De Janeiro a Janeiro” e “Dupla Honra”. A emoção, unção e sentimentos transmitidos em suas canções são universais e mexem com o coração.

Já Francisco José dos Santos, conhecido como padre Dunga, é cantor, compositor, pregador, escritor, locutor de rádio e apresentador de televisão. Nascido em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, demonstrou interesse pela música desde pequeno e, quando completou seis anos, a sua irmã mais velha deu um disco dos The Beatles de presente, ele começou a cantar junto.