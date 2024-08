Família pede orações para estudante atropelada a caminho da escola

Atropelamento ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma adolescente de 16 anos está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um grave acidente no município de Santana. Márcia Grazielly Mendes dos Santos foi atropelada na tarde desta terça-feira (6), quando ia para a escola.

De acordo com a mãe, Anny Mendes, a menina saiu de sua casa, localizada no bairro Fonte Nova, por volta das 13h, com destino à Escola Estadual Professor José Barroso Tostes, no Centro da cidade, onde cursa o 2° ano do ensino médio.

No trajeto, no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Adálvaro Cavalcanti, a estudante acabou sendo atropelada por um carro. O acidente de trânsito causou-lhe sérias lesões físicas.

“Ela teve edema cerebral, fraturou a clavícula e quebrou a perna direita. Ela está entubada em coma induzido na UTI do Hospital da Criança de Macapá. Nesse momento, precisa de orações”, disse aflita a mãe.

O condutor do veículo prestou apoio. A menina sonha ser médica e estava bastante feliz, pois tinha o maior desejo de ter um iPhone e havia comprado um no último sábado. A esperança, mesmo com o quadro crítico, é que ela se recupere logo.