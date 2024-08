Famílias começam a ser socorridas, mas sensação é de recomeço do zero

Colchões e alimentos estão sendo distribuídos pelo governo, que encaminhará os afetados a programas sociais

Por RODRIGO DIAS

Recomeço. Essa é a sensação dos moradores afetados com o incêndio criminoso ocorrido na noite de domingo (11), no Bairro do São Lázaro, na zona norte de Macapá. Na manhã desta segunda-feira (12), as famílias começaram a receber assistência do governo do Estado.

Um dos assistidos é Reinaldo da Conceição Medeiros. Ele morava há 17 anos com a esposa e os dois filhos num local de quitinetes, onde também habitavam mais quatro famílias.

“Perdemos tudo, ficamos só com a roupa do corpo. Tentamos apagar o fogo e priorizamos nossa vida. Vamos recomeçar do zero, essa ajuda do Governo chega em boa hora, afinal, não temos nada, nada. Estou sem chão e teto”, disse Reinaldo, ainda abalado.

De acordo com Hugo Paranhos, secretário de Assistência Social do Amapá, estão sendo entregues de kits dormitório com colchões, alimentos, roupas e verificação para aquisição de bolsas de auxílio humanitário.

“Montamos acampamento aqui ontem (12) à noite, e durante a madrugada toda fizemos o levantamento das famílias para termos uma noção do número de atingidos. O primeiro trabalho é um alívio imediato com kits humanitários para depois encaminhar para outros programas do governo”, explicou.

Segundo ele, as famílias serão atendidas com aluguel social e de apoio à renda. Foram contabilizadas 12 residências afetadas, sendo que sete foram completamente destruídas. A tragédia atingiu 40 pessoas. O neto do idoso de 89 anos que morreu no incêndio foi preso acusado de ter causado o fogo durante um suposto surto por drogas e álcool.

Limpeza do local

A Zeladoria Urbana de Macapá está no local fazendo a retirada de entulhos e limpeza do local. De acordo com o secretário Helson Freitas, uma prioridade também foi restabelecer o abastecimento de água das residências do entorno.

“Nós fizemos o trabalho de rescaldo em locais de muita fumaça ainda. Trouxemos equipes para fazer a limpeza da área e retirar os destroços. Estamos aqui desde o primeiro momento prestando todo apoio social também. A ideia finalizar o serviço aqui até amanhã”, comentou.

Na área da saúde, o governo está oferecendo serviços de clínica médica, saúde mental e assistência farmacêutica.