Feirão vai ofertar pacotes de viagens e passeios em Macapá

Evento ocorre de 24 a 26 de agosto, no Museu Sacaca.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

De 24 a 26 de agosto, o Amapá sediará o 1º Feirão de Turismo “Conheça o Brasil”, no Museu Sacaca, em Macapá. O evento, parceria do Governo do Etado com o Ministério do Turismo, reunirá cerca de 30 entidades públicas e privadas, oferecendo pacotes de viagens e passeios turísticos com descontos.

Coordenada pela Secretaria de Turismo (Setur), a programação será uma oportunidade de promoção do turismo no Amapá e movimentação da economia, gerando renda e negócios. A iniciativa busca revitalizar o turismo brasileiro durante a baixa temporada e incentivar as viagens de brasileiros pelo Brasil. O feirão acontece presencialmente em 14 cidades de todo o país e também pela internet.

“Esse é um momento de promoção, divulgação e fortalecimento da comercialização do turismo interno, que vai oportunizar aos agentes de viagem, bons negócios, aquecer a economia local, bem como, oportunizar ao turista, o maior interessado, conhecer outros estados do Brasil. Convido a todos os amapaenses a aproveitarem as ofertas online”, ressaltou a secretária de Estado do Turismo, Sintya Lamarão.

Além do evento presencial, haverá a programação online em sites de turismo que possuem o selo “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil”.