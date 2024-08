Ferry Boat lotado invade mata e água entra na embarcação encalhada

Crise começou na madrugada desta sexta-feira (2) e entrou pela tarde

Por RODRIGO DIAS

Passageiros do ferry boat “Regional” estão apreensivos. A embarcação perdeu o controle, invadiu a área de mata e está encalhada no Rio Amazonas há quase 12 horas. Para piorar, a água começou a entrar no barco, que está lotado de veículos e dezenas de passageiros.

Segundo uma das passageiras, em relato enviado ao Portal SN no início da tarde desta sexta-feira (2), o acidente ocorreu por volta de 3h da madrugada.

A dinâmica dos eventos que causou o acidente ainda não foi revelada pela tripulação e nem pela empresa para os mais de 100 passageiros.

Como a embarcação é um ferry boat (misto de balsa e navio de passageiros), transporta dezenas de veículos na parte da proa. Um carro ficou danificado.

No início da tarde, chegaram outras embarcações para ajudar a retirar veículos do ferry Regional. Passageiros estão registrando água entrando numa das extremidades.

O navio saiu ontem (1º) por volta de 11h da manhã de Belém, e era pra ter chegado no mesmo horário desta sexta-feira (2), no Porto de Santana no Amapá.