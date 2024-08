Figura popular no Ambrósio é morta a facadas

Terezinha Ferreira, de 58 anos, estava bebendo com o marido quando foi ferida por um vizinho

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher bastante popular na Comunidade do Ambrósio, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá, foi assassinada a facadas, na noite de ontem (2).

Terezinha de Jesus Mascarenhas Ferreira, de 58 anos, acabou morrendo no local, antes de receber atendimento médico. Uma equipe do Samu chegou a ir ao local, mas já encontrou a vítima em óbito.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar na cena do crime, o homicídio ocorreu por volta das 19h na Travessa Calçoene. Teriam sido pelo menos cinco facadas.

O autor do crime seria vizinho da vítima. O primeiro nome dele chegou a ser repassado aos policiais, que fizeram diligências, mas não o localizaram até o fechamento desta reportagem.

Não há informações sobre a motivação do crime. Moradores informaram que ela estava bebendo com o marido quando houve o desentendimento com o vizinho, mas isso não foi confirmado pela polícia.