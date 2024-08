Filho morre em troca de tiros com a PM, enquanto mãe procurada por tráfico foge

Tiroteio ocorreu no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 24 anos morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar nesta quinta-feira (22), no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. A polícia confirmou que revidou após ter sido recebida a tiros por Hadley Cardoso de Carvalho, que foi baleado e morreu antes da chegada do Samu.

Segundo os militares, Hadley havia fugido de um cerco do Bope na última terça-feira (20), no Bairro Infraero I, também na zona norte, onde dois membros de facção, envolvidos em execuções de rivais, morreram em troca de tiros com o Giro.

As informações repassadas aos militares indicavam que o suspeito estaria armado e atirando em frente a uma casa localizada na Rua Nova República. Ao chegarem ao local, ele teria se abrigado no imóvel e atirado em direção à patrulha.

Na casa também estaria a mãe do Hadley, que é procurada da Justiça. Segundo a PM, ela está com mandado de prisão por tráfico de drogas. Ela teria conseguido fugir do cerco da polícia enquanto o filho trocava tiros com os militares.

Ainda segundo a polícia, o pai de Hadley está preso.