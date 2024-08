Focada na saúde e causas sociais, Ithiara disputa cadeira na Câmara de Santana

Fisioterapeuta, ela foi secretária de saúde da segunda maior população do Amapá, o município de Santana, a 17 km de Macapá.

Reconhecida por ser uma defensora ativa das causas sociais, ex-secretária de saúde de Santana, Ithiara Madureira, de 39 anos, teve a candidatura a vereadora homologada. A jovem profissional de saúde e gestora pública tem uma história de dedicação e compromisso com o município a 17 km da capital e que tem a segunda maior população do Amapá.

Filha de servidor público e neta de agricultor, ela vem de uma família que sempre valorizou os estudos e a luta por melhorias de vida. Graduada em Fisioterapia, possui mais de 10 anos de experiência na área e se especializou em Gestão Pública, Política e Planejamento.

Cristã e casada, Ithiara assumiu a Secretaria de Saúde de Santana em 2021, durante o período mais crítico da pandemia. Sua gestão foi marcada pelo planejamento estratégico e a execução eficaz de ações que transformaram a saúde do município, destacando Santana nacionalmente. Durante sua gestão, as Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas foram reformadas e reequipadas, com a introdução de novos serviços essenciais como mamografia e ultrassonografia, além da contratação de novos profissionais para garantir um atendimento mais ágil e humanizado.

Reconhecida por sua abordagem empática, Ithiara é defensora ativa das causas sociais, amiga dos autistas e atuou na criação de incentivos para o diagnóstico e tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Suas campanhas de vacinação e o foco na atenção básica foram fundamentais para elevar a qualidade dos serviços de saúde.

As propostas de Ithiara Madureira para a saúde em Santana são focadas em ampliar o acesso, melhorar a qualidade do atendimento e humanizar o sistema de saúde. Ela pretende colocar equipes de saúde da família para cobrir todos os bairros, eliminar filas e demoras nos atendimentos, ampliar e modernizar os espaços para oferecer um atendimento mais humanizado, estender horários de atendimento, construir centros de saúde do homem e para crianças autistas, entre outras propostas para melhorar a saúde.

Outra proposta é o aplicativo “Minha Vereadora”. Segundo ela, a ferramenta permitirá aos cidadãos acompanhar seu mandato de perto, caso seja eleita, e acessar informações sobre suas ações e propostas, interagir diretamente com ela, promovendo transparência e participação popular.