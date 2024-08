“Foi tudo muito rápido”, diz dono de veículo que pegou fogo em Santana

O incidente foi registrado no bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma picape Oroch, de cor branca, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (14), na Avenida Santana, no Bairro Paraíso, zona oeste do município. Segundo o proprietário do veículo, tudo aconteceu muito rapidamente, sem tempo para usar o extintor de incêndio.

“Eu estava dirigindo quando senti um calor muito forte vindo do banco de trás. Imediatamente parei o carro, mas não houve tempo para nada, nem para pegar o extintor. Foi tudo muito rápido”, explicou Ubervan Marques, proprietário do carro.

De acordo com populares, pelo menos três pessoas ligaram para o Corpo de Bombeiros para comunicar o incêndio. A unidade chegou após cerca de 10 minutos, mas não pôde fazer mais nada. Ubervan Marques suspeita que uma pane no sistema elétrico tenha causado o incêndio.

“Acredito que algum problema na parte elétrica tenha causado o incêndio”, afirmou Marques.

O veículo sofreu perda total e precisou ser removido da via por um guincho.