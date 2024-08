Foragido, homem é condenado por matar esposa com requintes de crueldade

Crime ocorreu em um matagal na zona norte de Macapá.

REDAÇÃO

Foi julgado e condenado à revelia, na terça-feira (13), em Macapá, o homem acusado de um crime bárbaro: o assassinato de Janete Ferreira Gomes, de 35 anos, que foi torturada e morta com requintes de crueldade em um matagal na Rodovia do Curiaú, zona norte da capital amapaense.

O réu, Nazareno da Silva Albuquerque, está foragido. Ele era marido da vítima. Nazareno foi sentenciado a 30 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelo feminicídio de Janete. A sessão foi presidida pelo juiz substituto Fernando Mantovani Leandro.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 7 de julho de 2019, por volta de 7h, Nazareno levou a vítima para uma área de mata do Bairro Sol Nascente e a estuprou.

Depois disso, a amordaçou e a amarrou a uma árvore com as roupas íntimas dela e deu golpes de faca no peito da vítima. Depois disso, ele foi embora e a deixou no local. Segundo a polícia, ela morreu lentamente em razão da hemorragia causada pelos ferimentos.

O corpo de Janete foi encontrado no mesmo dia, por um passarinheiro, que acionou a polícia. Ela teve que ser reconhecida pelo filho, que tinha o nome dele tatuado no braço dela.