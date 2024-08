Francês morre em colisão entre picapes no Amapá

Acidente ocorreu na BR-156, entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, a cerca de 125 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um cidadão francês morreu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (24) no trecho norte da BR-156, entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, no interior do Amapá – a cerca de 125 km de Macapá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 13h10, na altura do KM-374, envolvendo duas picapes.

A picape L-200, de cor branca e placa QLT6C06, conduzida pelo secretário municipal de saúde do município de Amapá, Zanilson Ramos Miranda, de 56 anos, colidiu na traseira de uma Hilux prata, de placa NFB9413.

Ambos os veículos seguiam no sentido interior/capital e acabaram capotando após o choque. Um dos ocupantes da Hilux, identificado como Andre Mathieu Larance, de 56 anos ficou preso nas ferragens e morreu antes de ser retirado. Ele era natural de Caiena, capital da Guiana Francesa, que faz fronteira com o município amapaense de Oiapoque.

Um vídeo mostra o momento em que militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros resgatam uma criança de dentro da Hilux. A menina, de 4 anos, era um dos quatro passageiros do veículo, que era conduzido por um brasileiro de 39 anos. Na Hilux estava, ainda, Polony Patrícia Clément Larance, 55 anos, esposa de Mathieu Larance. A menina não é filha do casal Larance, mas, de acordo com a polícia, os adultos tinham autorização dos responsáveis para viajar com ela.

A polícia também informou que, além do secretário Zanilson, um jovem de 22 anos estava na L-200. Ele foi identificado como Alorran Cambraia Silva e fraturou um dos braços. À exceção do secretário, que sofreu apenas pequenas escoriações, todos os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital de Ferreira Gomes.