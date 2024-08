Funcionária do Superfácil cai de elevador

Acidente ocorreu na unidade Santana, a 17 km de Macapá.

Atualizada às 15h06

Da REDAÇÃO

Uma funcionária do Superfácil sofreu uma queda do elevador panorâmico da unidade Santana, a 17 km de Macapá.

Ainda não há informações oficiais sobre o ocorrido, mas a mulher ficou machucada e teve que ser levada ao hospital da cidade após receber os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

Segundo o apurado pela reportagem, extraoficialmente, com a funcionária dentro, o elevador teria estacionado e aberto sem os pisos do equipamento e do prédio estarem nivelados. A funcionária não teria percebido e ao tentar sair da cabine pisou em falso e caiu violentamente.

Técnicos da Polícia Científica estiveram no local e periciaram o equipamento. O Superfácil emitiu uma nota sobre o assunto. Veja a íntegra:

Sobre o acidente envolvendo uma servidora do SIAC Super Fácil de Santana, na referida unidade, a Direção Geral, esclarece que:

1. A servidora foi imediatamente atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Estadual de Santana, onde passou por exames de imagens e atendimento médico. A mesma está com quadro clínico estável e já foi encaminhada para a sua residência.

2. A Direção tomou as medidas necessárias para apurar as causas do acidente junto aos órgãos de segurança pública. Dentre eles, o registro de boletim de ocorrência, a solicitação de perícia no elevador e a análise das imagens do circuito interno de câmeras.

3. A direção seguirá prestando toda assistência à servidora e acompanhando a apuração das causas do acidente.