Fundador da banda AC/DC vai comandar rockada na Expofeira

Artista se apresenta dia 31 no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Da REDAÇÃO

Completando a lista de atrações de fora do estado na 53ª Expofeira do Amapá, o governo anunciou o cantor Dave Evans, fundador e ex-vocalista do AC/DC. O show gratuito será no dia 31 de agosto, terceiro dia de programação.

Evans gravou o primeiro álbum do AC/DC, em 1974, contendo as músicas “Can I Sit Next to You, Girl?” e “Rockin’ in the Parlour”. O hit mais conhecido da banda, “back in black”, fez sucesso como trilha sonora da franquia Homem de Ferro, da Marvel.

O cantor gravou em dois discos da banda Rabbit. A partir de 2000, deu início à carreira solo, que rendeu 3 álbuns de estúdio, além de EPs e registros ao vivo.

Além de Evans, o Governo do Estado já anunciou para o evento, os shows gratuitos de Leticia Auolly, Nattanzinho, a aparelhagem Novo Super Pop Live, Banda Magníficos, Gustavo Mioto, Banda Som e Louvor, os artistas Eyshila e Dunga, os cantores Luan Santana, Péricles, Dilsinho, Wesley Safadão, a cantora Pabllo Vittar, os DJs Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.