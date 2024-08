Gianfranco tem candidatura autorizada pela justiça eleitoral

O professor de 51 anos já concorreu ao governo estadual por duas vezes e uma vez à prefeitura de Macapá

Por LEONARDO MELO

Depois do prefeito Dr Furlan (MDB) e Paulo Lemos (Psol), o Tribunal Regional Eleitoral liberou a candidatura do professor Gianfranco Gusmão (PSTU) à prefeitura de Macapá. A decisão foi do juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral.

Assim como em outros casos, o magistrado lembrou que não foi apresentada impugnação por partidos adversários e nem pelo MP Eleitoral.

Além disso, houve preenchimento correto do formulário de requerimento do registro de candidatura, e o Cartório Eleitoral informou que não existe inelegibilidade.

“No caso em questão, analisando detidamente os presentes autos, vejo que foram satisfeitas as formalidades legais necessárias ao deferimento de registro de candidatura”, comentou o juiz.

O professor tem 51 anos, é professor do ensino médio e informou ao TRE que é divorciado. Ele terá como vice o motorista de ônibus Carlos Paiva.

Gianfranco já foi candidato ao governo do Estado por duas vezes (2018 e 2022) e uma vez à prefeitura de Macapá (2020).