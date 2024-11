Gilvam anuncia campanha de oposição com ‘molho de tucupi’

Ex-senador assina ata da convenção do Avante, que oficializou o candidato à prefeitura de Macapá

Por SELES NAFES

O ex-senador Gilvam Borges surpreendeu o cenário político ao ser confirmado como candidato a prefeitura de Macapá pelo Avante. Será a primeira vez que ele concorrerá a um cargo eletivo fora do MDB, legenda que foi sua casa política por três décadas.

Desta vez, não houve festa com militância. A convenção do Avante foi cartorária. A ata foi assinada por Gilvam e filiados no último sábado (3), para ser encaminhada à justiça eleitoral.

O vice será o advogado Bruno Dias, neto do presidente estadual do partido, Adail Dias. Não haverá candidatos a vereador.

“Vamos concentrar a campanha na eleição majoritária”, revelou ao Portal SN o filho de Gilvam, Gonçalo Borges.

Gilvam Borges promete fazer uma campanha com propostas, mas também de enfrentamento ao prefeito Dr Furlan (MDB), de quem virou desafeto político quando os dois romperam na campanha de 2022.

“Ele já tem o plano de governo que estamos entregando ao TRE, mas a pegada será de oposição ao atual prefeito. O Gilvam não tem esse perfil de ficar em cima do muro. Não será um candidato sem sabor, será com molho de tucupi”, acrescenta Gonçalo, referindo-se ao tema dos conteúdos que estão sendo produzidos nas redes de Gilvam.

Gilvam Borges tem 66 anos, já foi deputado federal, senador e concorreu à prefeitura de Macapá duas vezes. Na primeira delas, em 2016, foi para o segundo turno com o então candidato à reeleição Clécio Luís.