Golpista lucrou R$ 120 mil prometendo empregos no governo, diz polícia

Acusado foi preso no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que teria enganado várias pessoas e faturado mais de R$ 100 mil com a venda de falsos contratos administrativos, prometendo que as vítimas iriam trabalhar no Governo do Amapá, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (14), na zona norte de Macapá.

O investigado foi localizado pelos agentes da 7ª DP do Ciosp Novo Horizonte no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Sandro Torrinha, antes de descobrirem que haviam caído em um golpe, as pessoas interessadas em trabalhar pagavam a Welerson Barreto dos Santos, de 27 anos, 50% sobre o valor cobrado por ele para arrumar os empregos. A falsa propina variava entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

“Ele tem uma boa lábia. Ele prometia contratos nas secretarias de saúde e educação com a conversa de que tinha o poder de conseguir esse contrato. A estimativa inicial é que ele já lucrou aproximadamente 120 mil reais com esse golpe do falso emprego”, complementou o delegado.

Ele acredita que dificilmente as vítimas vão reaver os valores, pois Welerson gastava o dinheiro para ostentar uma vida de luxos, principalmente com viagens caras.

“Ele disse que não tem mais os recursos. Ele confirmou que viajou várias vezes. Vivia uma vida de luxos”, reforçou Torrinha.

O acusado foi autuado pelo crime de estelionato e segue sob custódia da Polícia Civil aguardando audiência de custódia.

Defesa

O advogado Bruno Teles, que defende Welerson, afirmou que outras pessoas usaram a imagem do seu cliente para aplicar o golpe.

“Certamente, ao final do inquérito, a gente vai comprovar que na verdade duas ou três pessoas caíram nesse golpe, viram como funcionava o golpe e se aproveitaram disso, e estavam utilizando a imagem do senhor Welerson para aplicar o golpe. Em verdade, ele cometeu dois ou três estelionatos, mas jpá se comprometeu em arcar com os prejuízos dessas vítimas”, declarou o advogado.