Governo abre consultório odontológico especializado para pessoas com autismo e down

Projeto abriu primeiro consultório no Hospital de Laranjal do Jari.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Já está em funcionamento o primeiro consultório odontológico especializado no atendimento de pessoas com necessidades especiais, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down. O espaço, entregue pelo governador Clécio Luís esta semana, funciona no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

O projeto, denominado Sorriso Azul, faz parte do programa “Mais Sorrisos”, que oferece serviços odontológicos especializados para áreas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas.

A primeira-dama do Estado, Priscilla Flores, cirurgiã-dentista e coordenadora do Mais Sorriso, destacou que o consultório está preparado para atender pacientes com necessidades especiais de forma confortável, promovendo boa saúde bucal sem sofrimento.

O lançamento do projeto ocorreu durante a 5ª visita do governador Clécio Luís ao município, acompanhado pela nova secretária de Estado da Saúde, Débora Okabaiashi. O governador reafirmou a prioridade do governo na área da saúde, destacando a expansão do programa Mais Sorriso com a inclusão do Sorriso Azul em Laranjal do Jari.

A implementação do consultório foi possível através de uma parceria entre o Estado e o Município. O Governo reformou a sala e a Prefeitura de Laranjal do Jari adquiriu o equipamento odontológico, compartilhando a equipe de profissionais. A iniciativa foi proposta pela deputada estadual Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá e representante do município.