Governo prorroga cadastro para motoristas de App usarem faixa espessa da Expofeira

Os motoristas de carros e motos credenciados terão acesso exclusivo ao corredor expresso.

Da REDAÇÃO

O Governo do Estado prorrogou por mais um dia o cadastro dos motoristas de transportes por aplicativos para 53ª Expofeira do Amapá. As vagas são limitadas para 3 mil carros e 500 motos. Agora a data limite, que seria até a meia-noite de hoje (14) vai até amanhã, quinta-feira (15).

Os motoristas credenciados terão acesso exclusivo à faixa expressa da Rodovia Josmar Pinto (Antiga JK) para o Parque de Exposições da Fazendinha, no período de 29 de agosto a 8 de setembro.

O credenciamento, coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), é exclusivamente por ESTE LINK.

Caso haja alguma dúvida, basta procurar os pontos de apoio no Sine Santana, Casa do Trabalhador, em Macapá, ou a Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, das 8h às 18h.