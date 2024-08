Greve do INSS aumenta drama de amapaenses que buscam aposentadorias benefícios

No Amapá, muitas pessoas estão sendo diretamente afetadas.

Por RODRIGO DIAS

A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já ultrapassa 30 dias. No Amapá, muitas pessoas estão sendo diretamente afetadas, como Rui Barbosa, de 40 anos.

O ex-ajudante de pedreiro dedicou a vida ao trabalho, mas durante uma jornada começou a sentir dores intensas. Ao procurar um médico, descobriu que tinha hérnia de disco. Agora luta para receber um benefício, tarefa que não tem sido nada fácil.

“Tenho cinco filhos e esposa. Para mim, essa dor era do trabalho, só que ficou mais forte. Eu moro no Infraero 2 e vim à agência do INSS no Trem, em Macapá, mais de 10 vezes. Nunca resolvem, e com essa greve complica. Está muito difícil. Agora me mandaram para Santana, o gasto é muito maior”, relatou Rui.

Outra pessoa que não foi autorizada a entrar na agência foi dona Nilza Flexa, que buscava apenas uma informação para ajudar o vizinho debilitado.

“Quero saber como ajudá-lo para que ele possa ter esse apoio. Mas me falaram que só posso ter atendimento após a greve, muito complicado, pois nós, idosos, não sabemos mexer em aplicativo”, indignou-se a senhora, que é da zona norte da capital.

O movimento informou que o ato segue por tempo indeterminado. No Amapá, dos 61 servidores, 23 aderiram à greve. Estão sendo atendidos apenas os agendamentos de perícia médica e avaliação social. Não há outros tipos de atendimento.

Toda análise de pedidos de benefícios está paralisada. Os casos não agendados devem entrar em contato pelo número 135 ou pelo aplicativo meu.inss.gov.br.

No estado, a média diária de atendimentos é de 260 pessoas agendadas e 500 atendimentos espontâneos (aqueles que não estão agendados).

Nota Oficial

Sobre a greve, o INSS orienta os cidadãos que mais de 100 serviços podem ser realizados pela plataforma Meu INSS, que tem versão para celular (app) ou site gov.br/meuinss, ou pela Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Podem utilizar esses meios os cidadãos que necessitarem de algum serviço do INSS, como requerimentos, cumprimento de exigências, solicitação de auxílio por incapacidade temporária, entre outros.

O INSS orienta os segurados a usarem o Atestmed nos casos de atendimento pericial visando auxílio-doença com afastamento de até 180 dias. Nos casos de perícia médica já marcada para benefício por incapacidade temporária, o segurado pode pedir a conversão de agendamento de perícia para Atestmed.

De todo modo, o segurado que não pôde ser atendido pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento do INSS para saber como ficará a situação do seu pedido.

Greve

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) deu até sexta-feira (16) para que as entidades representativas dos servidores respondam à proposta do governo federal, que busca pôr fim à greve.

Na pauta do movimento grevista estão a recomposição das perdas salariais, a reestruturação das carreiras, o cumprimento do acordo de greve firmado em 2022, o reconhecimento da carreira do Seguro Social como típica de Estado, a revogação de normas que determinam o fim do teletrabalho, além de melhorias nas condições de trabalho e reestruturação dos serviços previdenciários.