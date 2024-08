Homem é condenado por estuprar ex-esposa sob ameaça de divulgar fotos íntimas dela

Caso ocorreu há 4 anos, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 33 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Mulher de Santana, município a 17 km de Macapá, após ser condenado por estupro. Segundo a polícia, crime teria ocorrido no ano de 2020, na cidade portuária. Ele não teve o nome divulgado pelas autoridades.

De acordo com a delegada Ellen Viegas, a vítima é ex-companheira do acusado. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado forçou a ex-esposa a manter relações sexuais com ele sob a ameaça de divulgar imagens íntimas do casal.

“Em julho de 2024, ele foi condenado a pena de 10 anos e 9 meses, sendo expedido mandado de prisão definitiva em seu desfavor”, complementou a delegada.

O homem preso deverá passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira (13).