Homem é filmado arrancando corrimão em passarela entregue recentemente

Fato foi registrado na passarela 13, no Bairro Provedor I, no município de Santana a 17 km de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Moradores da Travessa 13, localizada no Bairro Provedor I, em Santana, a 17 km de Macapá, flagraram um homem supostamente furtando peças de ferro do corrimão da passarela de concreto recém-inaugurada pela prefeitura do município. O crime, que ocorreu manhã desta quinta-feira (22), causou indignação na população.

No vídeo gravado pelos moradores, o homem, que ainda não foi identificado, aparece carregando uma das peças de ferro e colocando-a em um carrinho que já contém outros pedaços das grades.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop), responsável pela construção da passarela, informou que tomou conhecimento do ocorrido e registrou um boletim de ocorrência para identificar o infrator.

“Tomamos conhecimento dessa situação e, imediatamente, registramos um boletim de ocorrência para identificar esse cidadão. É inadmissível que haja a destruição do patrimônio público, especialmente quando a população lutou tanto para ter uma melhor qualidade de vida”, declarou o secretário adjunto da Semop, Elson Monteiro.

A comunidade, temendo represálias, expressou preocupação de que esse tipo de vandalismo possa incentivar outras pessoas a praticar o mesmo crime, resultando em mais destruição da passarela.

“É muito triste. Nós sonhávamos tanto em ter uma passarela de concreto, organizada, com corrimão e até iluminação em LED, e agora aparece esse sem-vergonha. Infelizmente, não podemos fazer nada, porque ainda corremos o risco de ele querer brigar com a gente”, lamentou um morador, que preferiu não se identificar.