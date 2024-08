Homem é morto a tiros em esquina movimentada de Santana

Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira, (8), no município que fica a 17 km de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem de 38 anos foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (8), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Segundo testemunhas, a vítima foi atingida por vários tiros quando passava pela esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua Costa e Silva, no Bairro Área Comercial.

Ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao Hospital Estadual (HE) de Santana.

De acordo com a Polícia Militar, José Antônio da Silva Santos foi morto por dois indivíduos em uma moto, que se aproximaram e efetuaram disparos contra ele. Imagens que circularam nas redes sociais mostram os supostos atiradores, que estavam de camisas azuis.

Baseada em fotos das redes sociais, a PM realizou rondas, mas não obteve sucesso. Até o fechamento desta reportagem, não havia outras pistas sobre os suspeitos. A Polícia Civil irá investigar o caso.