Homem fazia montagens com rosto de menina de 12 anos em vídeos de sexo, diz polícia

Ele foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca).

Por RODRIGO DIAS

Um homem acusado de pedofilia, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico foi preso pela Polícia Civil do Amapá. Segundo as investigações, ele estaria usando o rosto de uma adolescente de 12 anos, moradora de Macapá, em montagens de fotos vídeos de sexo explícito, além de compartilhar com outras pessoas os arquivos.

Ele foi preso na segunda-feira (5) na sua residência, localizada no Bairro do Trem, na zona sul da capital, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que acabou resultando em um flagrante por simulação de cena de sexo explícito e nudez envolvendo criança e adolescente e armazenamento de mídias de pornografia infantil.

A delegada Cássia Costa, adjunta da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), foi quem investigou o caso. De acordo com ela, em agosto de 2023, o pai da vítima registrou Boletim de Ocorrência denunciando o pedófilo.

Segundo a delegada, ao compartilhar as montagens, os vídeos com o rosto da adolescente ganharam a internet, foi desta forma que a vítima ficou sabendo do crime, pois colegas lhe mandaram mensagens com as imagens. Ela então reportou a situação ao pai.

Nas investigações, a equipe da Dercca descobriu quem era o infrator e que ele a escolha da vítima não foi aleatória, pois ele sabia quem ela era. O investigado tinha sido motorista da família.

“As montagens eram grosseiras, onde de pronto você percebia que se tratava de simulação das mídias. Todavia ainda assim perfaz o crime. O infrator trabalhou com a família há alguns anos. Razão pela qual conhecia a vítima, embora não tivesse relação próxima com ela”, revelou a Cássia Costa.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia descobriu crimes ainda mais graves, além da simulação com a adolescente de 12 anos.

“Ele também armazenava e compartilhava centenas de imagens e vídeos de crianças e adolescentes desnudos ou praticando sexo de todo tipo. Aqui falamos de criança no início da infância, cerca de 2 e 3 anos de idade”, informou a delegada.

O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades. Ele está preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.