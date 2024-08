Homem que atraiu suposto amante da ex-companheira com nudes é preso

Prisão ocorreu em um balneário de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Um homem condenado a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio e por divulgação de fotos íntimas foi preso no fim de semana pela Polícia Civil em Laranjal do Jarí, onde os crimes ocorreram, a 290 km de Macapá.

A delegada Ellen Viegas era titular da Delegacia de Mulheres da cidade à época dos fatos e conduziu as investigações.

Segundo ela, no dia do fato, o acusado pegou o celular da companheira enquanto ela dormia despida sobre a cama após ingerir bebida alcoólica, e viu o contato de um homem – a vítima da tentativa de homicídio.

Motivado por ciúmes e acreditando que o contato era amante da companheira, ele fez fotos íntimas dela e as enviou para o homem, se passando por ela. Em seguida, convidou a vítima para encontrar-se com ela na casa do casal.

Quando o homem chegou ao local, achando que iria se encontrar com a mulher, foi recebido pelo acusado com tiros de espingarda, sendo atingido por um disparo. A vítima, no entanto, conseguiu fugir local e sobreviveu

“À época, ele também foi indiciado pelo compartilhamento das imagens íntimas da vítima, crime pelo qual, inclusive, também foi condenado”, explicou a delegada.

A prisão foi feita pelas equipes da Delegacia das Mulheres e 1ª DP de Laranjal. De acordo com o delegado Romie Bradley, atual titular da delegacia de Mulheres de Laranjal, o indivíduo estava foragido do Amapá desde 2021 e esteve por três anos no Estado do Mato Grosso, em local incerto.

Recentemente, a polícia descobriu que ele retornou a Laranjal do Jari para visitar familiares. O condenado, que não teve o nome divulgado, foi preso em um balneário.