Homem que cometeu 3 assaltos no mesmo dia é preso

Acusado foi surpreendido por agentes da Polícia Civil no Conjunto Macapaba.

Um homem de 20 anos, acusado de assaltos em série, foi preso nesta sexta-feira (23) pela equipe da 8ª Delegacia de Polícia da Capital.

Segundo o Delegado Alan Moutinho os crimes ocorreram em setembro de 2023, num único dia. O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi surpreendido no residencial Macapaba, zona norte de Macapá.

De acordo com o inquérito policial, acompanhado de outros dois suspeitos, o homem preso ontem invadiu uma horta na zona oeste na qual a primeira vítima trabalhava. No entanto, quando anunciaram o assalto, a segunda vítima apareceu. Era um catador de latinhas, que foi rendido pelos bandidos. Depois disso, as vítimas foram conduzidas até a residência do catador de latinhas e de lá subtraíram um cartão bancário e um aparelho celular.

Em seguida, foram até a residência da outra vítima, onde estavam os familiares dela. Com armas de fogo, anunciaram o assalto e de lá subtraíram 3 televisores, 3 celulares, 2 carregadores de celular, 1 mochila, 2 controles de TV e 1 relógio de pulso.

Mas os criminosos ainda não estavam satisfeitos e invadiram uma terceira residência. O chefe desta terceira família estava no banheiro quando foi surpreendido. Na casa estava, ainda, as filhas da vítima, de 8 e 13 anos. As meninas foram trancadas em um dos quartos da residência enquanto o pai delas foi feito refém e obrigado a dirigir o seu carro até o Conjunto Macapaba, onde os bandidos foram deixados.

Ao deixar o local sob as ordens dos bandidos, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar, a qual iniciou as diligências e localizou o indivíduo preso nesta sexta com alguns objetos roubados, uma faca na cintura e duas munições calibre 40 em um dos bolsos da roupa.

Mesmo com o flagrante, ele foi colocado em liberdade logo depois. Agora teve a prisão preventiva decretada e foi preso pelos agentes da 8ª DP. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.