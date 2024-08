Homem que matou ex-cunhada por ‘paixão não correspondida’ é preso 4 anos depois

Valdecir Garcia Batista matou a ex-esposa do seu irmão, Taiana Pantoja dos Santos, no arquipélago do Bailique, distrito de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um criminoso que matou a golpes de facão a ex-cunhada e vizinha na frente dos filhos dela foi preso em uma ação conjunta das polícias do Amapá e do Pará, na comunidade do Pimental, a 50 km da zona urbana do município paraense de Trairão.

O crime ocorreu em 15 de agosto de 2020, na comunidade de Ilhinha, localizada no Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá. Segundo a Polícia Civil do Amapá, as investigações revelaram que o acusado desenvolveu um sentimento amoroso não correspondido pela vítima, Taiana Pantoja dos Santos, que na época tinha 26 anos. Ela era mãe de filhos com o irmão do assassino, o que teria motivado o crime.

No mesmo dia do assassinato, o acusado supostamente forjou sua própria morte, afundando um barco de sua propriedade no rio, e desde então estava foragido.

“Foi iniciado um trabalho que durou 20 dias, com o objetivo de encontrar o acusado. Se ele estivesse vivo, teria que aparecer em algum lugar do planeta. Aproximadamente a 1.000 quilômetros de distância, ele foi localizado e o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Isso só foi possível graças à união de informações da população com as autoridades policiais”, afirmou o delegado-geral do Amapá, Cezar Vieira.

Embora a polícia não tenha divulgado o nome do assassino, a família da vítima o identificou como Valdecir Garcia Batista, conhecido como “Dot” ou “Índio Palmiteiro”, hoje com 46 anos.

“Taiana deixou quatro filhos órfãos. Não foram dias fáceis; as crianças ainda têm lembranças. Agradecemos à Justiça e sentimos um alívio, mesmo que isso não traga ela de volta”, disse Maria Benedita, ex-cunhada da vítima.

A prisão ocorreu como parte da operação Shamar. Valdecir Garcia já foi transferido para o Amapá e está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará julgamento.

“É a Justiça sendo feita pelo trabalho da polícia. A família agora encontra paz e um motivo para continuar. Nenhum crime contra mulher ficará impune; os homens precisam saber disso, e as mulheres precisam entender que podem buscar ajuda antes que o pior aconteça,” declarou a titular da Delegacia da Mulher, Marina Guimarães.