Homem que usou terçado para ameaçar Bala, Davi e Randolfe pede desculpas

Jeová demonstrou arrependimento após repercussão nas redes sociais

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

No início da semana, um vídeo mostrando um homem ameaçando políticos com um pedaço de madeira e um facão nas mãos circulou nas redes sociais, e teve muita repercussão no Amapá.

Mas, dias depois, o senhor de nome Jeová, conhecido como “Bigode”, mostrou arrependimento após o registro circular em diversos grupos de WhatsApp.

No primeiro registro, gravado no porto de Santana, Jeová começa a fazer as ameaças. Mostrando um pedaço de pernamanca ele avisa:

“Isso aqui e para os vereadores que aparecem de quatro e quatro anos aqui na beira”.

Logo em seguida, ao pegar um terçado, ele acrescenta:

“Esse aqui é pro prefeito, tal de Bala, aí é vagabundo. Esse aqui é para os puxa saco do prefeito. Esse aqui é pro professor de fake news que se chama aquele vagabundo forte lá, tem que falar o nome dele né? Davi Alcolumbre. Esse aqui é pro fala fina que anda com ele, já se sabe quem é né?”.

Já no segundo vídeo, Jeová diz que o ato foi uma brincadeira e pede desculpas. Ele procurou uma delegacia de polícia alegando que sofreu ameaças na rua.