Homem sem antecedentes criminais é morto a tiros na Ilha de Santana

Corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica.

Por OLHO DE BOTO

Um homem sem antecedentes criminais foi morto por um atirador ainda não identificado na tarde desta terça-feira (27), na Rua F, no Distrito da Ilha de Santana.

Testemunhas relataram à polícia que outras duas pessoas estavam no local, mas o alvo do assassino, que vestia uma camisa vermelha, foi apenas Adelino Correa Cortes, de 31 anos, atingido por vários tiros no tórax.

Após constatar o óbito, militares do 4º Batalhão realizaram buscas pelos portos dos Bairros Daniel e Novo Horizonte, regiões por onde o atirador poderia ter atravessado de catraia, mas não tiveram sucesso na captura.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar o criminoso e descobrir a motivação da execução.