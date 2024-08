Idoso de 81 anos é condenado por passar a mão e tentar beijar à força menina de 12 anos

Caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 290 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 81 anos foi preso por agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Estado, após ser condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu nesta quinta (22), no Bairro Santa Rita, região central da capital.

Segundo a investigação, o idoso era amigo da família da vítima, uma menina de 12 anos, à época. O crime ocorreu no ano de 2019, no município de Laranjal do Jari.

Segundo a polícia, no dia do fato, o homem foi ao restaurante que pertence à família da vítima e a convidou para passear com ele, juntamente com o sobrinho dela, de um ano e sete meses de idade. Após 30 minutos, ele retornou ao restaurante alegando que a adolescente tinha encontrado uma amiga na praça e havia ficado com ela. O pai da garota ficou preocupado e passou a procurar a sua filha e seu neto.

A adolescente chegou minutos depois, acompanhada de dois adultos, os quais afirmaram que o idoso havia abusado sexualmente da menina e ela estava desesperada na rua. A garota contou ao pai que o indivíduo havia tentado beijá-la forçadamente e passou a mão em seus seios, momento em que ela saiu do carro e pediu ajuda.

O homem foi investigado e indiciado. A condenação transitou em julgado, por isso foi expedido mandado de prisão, já que não cabe mais recurso.