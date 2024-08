Idoso morto em incêndio era avô do acusado de provocar tragédia

Um vizinho confirmou ao Portal SN que o idoso morava com a mãe e o avô na casa onde as chamas começaram

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Bombeiros conseguiram resgatar apenas na manhã de hoje (12) o corpo do idoso que morreu durante um incêndio no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O fogo, que destruiu sete casas, teria sido provocado pelo neto dele, que é usuário de drogas e foi preso horas depois.

O corpo da vítima de 89 anos já tinha sido localizado dentro do imóvel, mas os bombeiros não puderam fazer a remoção porque ainda havia focos de incêndio e o local estava muito escuro.

“O corpo também poderia sofrer mais algum tipo de dano, pois estava desmembrado e carbonizado. (Pela manhã) conseguimos envolvê-lo com uma rede e fazer uma espécie de trouxa para amarrar e trazê-lo para perto da escada”, explicou o capitão Antônio Chucre, do Corpo de Bombeiros do Amapá.

“Ele num local onde descansava. Tinha dificuldade de locomoção e não teve como sair da casa”, acrescentou.

A crise só foi controlada pelos bombeiros por volta das 2h30 da madrugada. Foram necessárias oito viaturas de combate ao fogo de diversas companhias, numa operação considerada complexa pelo tamanho do incêndio e por ser em uma área de pontes.

Neto e drogas

De acordo com moradores, “Zé Raimundo”, de 40 anos, como é conhecido na comunidade, é dependente químico e costuma causar muita confusão no bairro. Neste domingo (11), por volta das 22h, ele teria trancado o avô dentro do imóvel e iniciado o fogo que se alastrou para outros imóveis rapidamente.

Um vídeo mostra ele, supostamente, em surto, momentos antes do incêndio, tentando quebrar um carro de um morador. Depois, as imagens mostram ele sendo perseguido por vizinhos após provocar o incêndio.

O neto acusado de causar o incêndio foi preso por volta das 3h, em uma área de mata próxima do Terminal Intermunicipal de Ônibus. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Homicídios (Decipe).

Moradores que precisaram sair correndo de madrugada voltaram hoje de manhã para conferir o prejuízo no meio dos escombros. Um deles falou com a reportagem do Portal SelesNafes.Com. Seu Antônio dos Santos, de 84 anos, era vizinho do idoso e do neto acusado pela tragédia. Veja no vídeo acima.

Num comunicado nas redes sociais, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), lamentou a tragédia e informou que equipes da Secretaria de Assistência Social estão atendendo famílias atingidas.