Idoso solitário que sentia fome volta a sorrir: “obrigado”

O ancião mora alugado em um pequeno quarto na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Pessoas de bom coração ajudaram seu João Serrão Martins, de 69 anos, a voltar a sorrir. Ele teve sua triste história contada esta semana pelo portal SN.com, quando não tinha com o que se alimentar.

Agora, ele tem o aguardado pó de café, proteínas, frutas, água, produtos de higiene e muitas outras coisas para se manter por alguns meses. Com parte do valor que recebeu de doação, providenciou logo uma recarga de gás.

A felicidade era tamanha que o idoso gritou bastante e agradeceu. “Primeiro a Deus, depois a quem me ajudou. Isso vale muito pra mim. Que Deus abençoe cada um e dê o dobro. Vocês não sabem o quanto isso faz eu ver sentido na vida ainda. Amo vocês”, disse emocionado.

Mesmo com toda essa ajuda da população, seu João disse que não foi procurado por ninguém da assistência social do poder público. O idoso mora alugado em um pequeno quarto na zona norte de Macapá.

Quem ainda tiver interesse em colaborar doando roupas, ventilador, geladeira ou qualquer outra coisa, basta ir até o quarto do idoso, localizado na Avenida Dirceu Cordeiro Dias, n° 105, casa C, no São Lázaro. Ele não tem WhatsApp, mas está o dia todo no endereço.

Quem preferir, pode fazer transferência bancária através do PIX (96) 99102-0323, em nome de Antônia Araújo. O PIX é de confiança, e todo o valor será repassado para o idoso. A reportagem ficará monitorando o processo de ajuda.