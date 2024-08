Incendiário que matou avô e destruiu 7 casas alega amnésia

José Raimundo Dias Miranda tem 40 anos, passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida

Por OLHO DE BOTO

Em depoimento na delegacia de polícia, o homem que tocou fogo na própria casa, e atingiu outras 11 residências, na noite do último domingo (11), alegou não lembrar do que houve. Durante o incêndio, o avô dele, de 82 anos, acabou morrendo carbonizado.

O incendiário foi preso em flagrante horas depois pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, escondido em uma área de mata próxima do Terminal Rodoviário Municipal, no São Lázaro, bairro onde ocorreu a tragédia.

José Raimundo Dias Miranda, de 40 anos, foi autuado pelo crime de homicídio e por causar incêndio em local habitado. Na audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) ainda ontem (12).

Segundo o delegado Paulo Moraes, em depoimento, o acusado relatou não recordar do crime que tirou a vida do aposentado Bendito Melo Garcia, avô de criação dele. José Raimundo morava com a mãe e o avô há cerca de 15 anos na mesma casa.

Vizinhos relataram que ele tem problemas com drogas e álcool, e que tentou quebrar um carro da rua momentos antes durante um possível surto.

O incêndio destruiu completamente sete casas, mas atingiu 12 no total, deixando cerca de 40 pessoas afetadas e desabrigadas.

Ontem, equipes do governo do Estado iniciaram o cadastramento das vítimas em programas sociais. Os moradores receberam colchões, roupas, alimentos e água, além de assistência médica.

A prefeitura de Macapá mandou equipes para fazer a limpeza do local.