Incêndio provocado por usuário de drogas mata idoso e destrói 7 casas

Muitas vítimas sofreram intoxicação, queimaduras e choques elétricos. Caso ocorreu na zona norte de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Um incêndio de grandes proporções consumiu sete casas e deixou uma pessoa morta e três hospitalizadas, em uma área de pontes no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O fogo começou por volta das 21h40 de domingo (10), provocado por um homem descontrolado que também danificou um carro, segundo moradores.

O incidente ocorreu após o homem conhecido como “Zé Raimundo”, de cerca de 40 anos, trancar em um quarto o idoso identificado por moradores como “Benedito”, de 89 anos. O criminoso incendiou a casa e fugiu.

“Foi muito rápido, em cinco minutos já tinha espalhado para as outras casas. Só deu tempo de eu correr e pegar a minha mãe”, comentou uma moradora que, por pouco, não teve sua casa atingida.

No local, uma frente de atendimento foi mobilizada pela Defesa Civil Estadual e Municipal. Equipes da Assistência Social do Amapá também fizeram o levantamento das famílias afetadas.

Dezenas de pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá por choque elétrico, inalação de fumaça tóxica e queimaduras. Três pessoas foram hospitalizadas e alguns idosos foram levados para casas de parentes. As chamas foram controladas por volta da meia-noite desta segunda-feira (12).

De acordo com o capitão Antônio Chucre, viaturas do 2º Grupamento dos Bombeiros no São Lázaro, Macapaba e do Centro atenderam a ocorrência. Foram duas frentes de combate divididas nas Avenidas Dirceu Cordeiro Dias e Favilo Gentil.

“Nós estávamos nos preparando para uma instrução, uma forma de estudar as ocorrências e procurar melhorar o nosso atendimento. Foi quando comecei a ouvir no rádio que alguém tinha informado sobre um incêndio. O incêndio foi controlado, e já finalizamos também o rescaldo. Infelizmente, tivemos um óbito. As três vítimas foram levadas para o hospital. Estamos aguardando a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo”, explicou o capitão.

Ameaça recorrente

O Portal SelesNafes.Com ouviu diversos moradores que, unanimemente, afirmaram que “Zé” é usuário de drogas e que sempre ameaça a vizinhança quando está sob efeito de substâncias.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele, em surto, ataca um carro estacionado em frente a um hotel onde, supostamente, a ex-esposa trabalha. Em seguida, ele é visto fugindo do local do incêndio, perseguido por outros moradores.