Inscrições para brigadistas terminam hoje

Terminam nesta segunda-feira (5), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de brigadistas voluntários (guarda-parques e guardas florestais), promovida pelo Governo do Amapá. São 20 vagas imediatas e 10 para cadastro reserva.

Os candidatos aprovados farão um Curso de Formação com aulas práticas e teóricas com 40 horas semanais. Durante a capacitação todos vão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600. Nos casos de atuação no combate aos incêndios o valor da diária será de R$ 220. O contrato tem duração de seis meses podendo ser prorrogado por igual período.

VEJA O EDITAL AQUI

As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas de forma presencial no horário das 9h às 17h, no prédio da Sema, localizado na Avenida Mendonça Furtado, nº 53, Centro.

Para participar o candidato deve acessar o edital e procurar a Sema, munidos de documentos originais e cópia, preencher a ficha de inscrição, comprovar idade mínima de 18 anos, possuir Ensino Fundamental completo e demais documentos conforme requisitos e prazos estabelecidos no edital.

O processo seletivo faz parte do Plano de Trabalho que o Governo do Estado celebrou sob a coordenação e acompanhamento da Sema, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP) com a SITAWI.

O certame se divide em duas fases, após a inscrição com preenchimento de ficha e entrega de documentos será feita a análise documental de caráter eliminatório e classificatório. Na segunda etapa, o candidato passa pelos Teste de Aptidão Física (TAF) de caráter eliminatório. A lista com os nomes dos candidatos selecionados para o teste será divulgada na terça-feira, 6, no site da Sema: https://sema.portal.ap.gov.br/.

Os aprovados no TAF serão convocados para participar do curso de formação de brigadistas florestais que será realizado no período de 19 a 23 de agosto, com limite máximo de 20 candidatos.