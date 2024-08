Instituto barrado pela justiça eleitoral em 2 estados divulgará pesquisa em Macapá

100% Cidades e Participações informou que levantamento será com recursos próprios

Por SELES NAFES

O Instituto 100% Cidades e Participações ficou de divulgar hoje (12) a primeira pesquisa de intenção de votos, após as convenções partidárias, para a prefeitura de Macapá. A empresa, no entanto, já foi impedida pela justiça eleitoral de divulgar pesquisas em dois estados e vem enfrentando questionamentos sobre metodologia e dados demográficos.

Em junho, a empresa teve a divulgação suspensa em duas capitais: Vitória (ES) e Curitiba (PR). Em Vitória, a justiça atendeu impugnação do Partido Novo. Em Curitiba, a judicialização foi feita pelo MDB.

Nesses casos, a metodologia e a capacidade financeira foram questionadas, além dos dados demográficos usados para definir as amostragens, com base no Censo de 2010 do IBGE.

De acordo com pedido de registro feito pela empresa ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), o levantamento em Macapá começou no dia 31 de julho.

A empresa informou que serão realizadas 600 entrevistas, com margem de erro de 4%, também utilizando o Censo de 2010, mas com o universo de eleitores de 2024. No pedido de registro, a empresa alega que está realizando o levantamento com recursos financeiros próprios, e que a pesquisa eleitoral custará R$ 15 mil.

A responsável técnica pelo levantamento é Fabíola Miranda von Rondow. A empresa anunciou que está fazendo levantamentos de intenções de votos na maioria das capitais.