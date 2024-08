Irmão pede afastamento do presidente da OAB do Amapá

O requerimento será apreciado pelo Conselho Federal, que tem a prerrogativa abrir um processo com direito à ampla defesa.

Por SELES NAFES

O presidente do Instituto de Advogados do Amapá (IAA) ingressou, na tarde desta quarta-feira (21), com um pedido de afastamento do presidente da seccional da OAB, Auriney Brito. Os dois são irmãos.

Procurado pelo Portal SN, Alessandro Brito confirmou que protocolou o requerimento, baseado em “faltas gravíssimas de moralidade praticadas pelo atual presidente”.

“Tenho mais de duas décadas de advocacia. Apesar de ser meu irmão, tem algumas coisas a minha história não permite eu aceitar. Ele mesmo falou nas redes sociais que é verdade”, comentou.

Auriney Brito, que está na reta final do segundo mandato à frente da OAB do Amapá, é acusado de nepotismo. Ele teria usado a influência do cargo para indicar a esposa no Conselho Penitenciário do Estado, onde ela já recebeu R$ 332 mil desde 2019. O mandato dela foi renovado no ano passado para até 2026.

O assunto ganhou repercussão nacional na semana passada após reportagem do site Metrópoles.

Aurriney se pronunciou na época afirmando que não há vedação legal para a indicação da esposa e que a repercussão seria uma estratégia da oposição. Procurado hoje à tarde, Auriney Brito ainda não comentou sobre o pedido do irmão.

O requerimento será apreciado pelo Conselho Federal, que tem a prerrogativa abrir um processo com direito à ampla defesa.