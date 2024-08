Jovem da periferia aprovado em medicina quer atender os pobres

Luiz Guilherme nasceu e cresceu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Luiz Guilherme Nunes Silva, de 18 anos, é filho de uma dona de casa e de um técnico de informática. O jovem nasceu e cresceu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. Foi ali, na periferia, que o sonho de ser médico surgiu com um objetivo: ajudar os mais necessitados.

O caminho nunca foi e nunca será fácil para quem vem de sua classe social, mas Luiz decidiu seguir focado. Seus estudos sempre foram em escolas públicas, primeiro na São Benedito, depois na Augusto dos Anjos, ambas no Bairro do Laguinho. Foi nesta última que sua vida mudou com a ajuda dos professores.

Em 2023, ele fez pela primeira vez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de forma efetiva e teve ótima pontuação. Luiz foi aprovado para cursar Física no Instituto Federal do Amapá (Ifap). Depois, veio outra boa notícia: ele garantiu uma vaga no tão disputado curso de Medicina na Universidade Federal do Amapá (Unifap).

“É uma experiência sem igual, é indescritível ver o seu nome na lista de um curso tão concorrido e que eu sonhei a vida toda. Agora vou cursar o que tanto sonhei. Sou fruto de escola pública e tenho orgulho disso, porque sempre tive professores bons, fui acolhido e recebi um ensino de qualidade. Se consegui, também foi por mérito de quem me ensinou. Sou grato”, disse Luiz.

O estudante foi homenageado no início do mês, durante a entrega do novo prédio da E.E. Augusto dos Anjos. Suas aulas na Unifap começarão no dia 10 de dezembro de 2024. Como não tem transporte próprio, Luiz atravessará a cidade de ônibus, já que se mudou para outra região periférica conhecida como “Bueirinho”, no bairro do São Lázaro, na zona norte da capital, o que para ele não é problema algum.

Seu foco é ser neurologista e atender no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Por viver a luta do proletariado tucuju todo santo dia, vi na minha vontade de ser médico e no meu conhecimento uma oportunidade de lutar e ajudar os meus, os pobres e trabalhadores do meu bairro, cidade e estado de forma gratuita. Então, o SUS surge como a ferramenta perfeita para eu pôr essa minha vontade em prática”, explicou Luiz.

Enquanto espera para começar o curso, o jovem segue estudando em casa, pois já concluiu o ensino médio.