Jovem é atraído para fora de quitinete e executado

Familiares informaram à polícia que a vítima respondia por um crime sexual

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi assassinado com tiros na cabeça, na noite desta sexta-feira (2), após ter sido atraído para fora da quitinete onde morava com a esposa, no Bairro Fonte Nova, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Baleado na cabeça, Francivaldo das Neves Sales ainda foi socorrido ao Hospital de Emergências da cidade, mas já chegou sem vida. A mulher dele também foi ferida por um disparo na perna, mas sem gravidade.

Segundo informações repassadas à polícia, uma pessoa ligou para o rapaz pedindo que ele fosse até à frente da sua quitinete, localizada na Rua dos Imigrantes.

Na frente do imóvel, o jovem passou a ser alvo de um atirador, que fugiu sem ser reconhecido.

Os familiares de Francivaldo disseram aos investigadores da Polícia Civil que ele respondia por um crime de abuso sexual, mas não deram maiores detalhes.

O caso é tratado como execução, porém, a motivação do homicídio ainda é desconhecida. A 1ª DPS prossegue nas investigações.