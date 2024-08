Judoca santanense é convocado para o Mundial Sub-21

Atleta revelado pelo Clube Ronildo Nobre precisou participar de várias competições até assegurar a vaga internacional.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O atleta Iago Oliveira, de 19 anos, natural de Santana, município localizado a 17 km de Macapá, conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial Sub-21 de Judô. A competição será realizada de 2 a 7 de outubro no Tajiquistão. Atualmente treinando no Minas Clube, Iago revela que ainda segue as orientações do sensei Ronildo Nobre, que foi seu primeiro treinador.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou na última sexta-feira (16) o nome de Iago na lista de convocados. No primeiro semestre, o judoca já havia conquistado a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania. No entanto, ele destaca que o caminho até garantir a vaga no Mundial foi longo e desafiador.

“Existem várias seletivas nacionais que dão a vaga. Eu fiquei em terceiro lugar em duas competições e precisei fazer uma vaquinha virtual para participar do International Masters Bremen, na Alemanha. Fiquei em terceiro lugar lá e consegui pontos importantes para o ranking nacional, assumindo a primeira colocação. Com esses resultados em outras competições internacionais, fui convocado”, afirmou.

Além de enfrentar um calendário cheio de competições, Iago também sofreu uma lesão. Mesmo assim, ele já tinha acumulado pontuação e atendido aos critérios necessários para garantir a vaga no Mundial. O atleta conta que, mesmo à distância, continua recebendo orientações do sensei Ronildo Nobre, do clube onde foi revelado.

“Eu continuo recebendo apoio da academia onde fui formado. Meu sensei sempre dá suporte, junto com meu pai, me instruindo durante as competições. Sempre depois de cada luta, entro em contato com meu pai para saber no que preciso melhorar na próxima luta e corrigir os erros”, concluiu.