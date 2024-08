Lancha e passageiros assaltados por ratos d’água são encontrados

Foi o segundo assalto em dois dias em rios da região; barco foi encontrado em Anauerapucu

Por OLHO DE BOTO

Os passageiros de uma lancha que foi tomada por ratos d’água, na tarde de segunda-feira (19), foram encontrados em uma região próxima a Gurupa, município paraense de onde a embarcação havia saído com destino a Porto de Moz, também no Pará.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, os criminosos abandonaram os passageiros durante a noite e fugiram levando a embarcação.

As vítimas foram localizadas na manhã de hoje e resgatadas por ribeirinhos. Já os assaltantes seguem foragidos.

A lancha com capacidade para 20 passageiros está sob custódia da Polícia Civil do Amapá, com algumas bagagens de passageiros e produtos eletrônicos que os bandidos deixaram para trás.

O barco foi abandonado em um rio próximo da comunidade de Anauerapucu, município de Santana, e encontrado por policiais militares e federais.

“Recebemos informações de que essa embarcação entrou pelo rio Vila Nova, e ribeirinhos informaram que ela estava com problemas, pois trafegava em baixa velocidade”, explicou o capitão Eduardo Araújo da Companhia Fluvial da PM.

Foi o segundo roubo envolvendo ratos d’água em apenas três dias. Ontem (19), policiais da Companhia Fluvial prenderam um comerciante que estava com 80% da carga roubada de outro barco no sábado (17), que tinha partido do Matapi Mirim (Santana) com destino ao município de Monte Alegre (PA). Nenhum dos assaltantes foi preso.

A polícia ainda não confirmou se os mesmos bandidos estão envolvidos nas duas ocorrências.