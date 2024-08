Líder de sequestro de barco se entrega

Ratos d’água roubaram e abandonaram passageiros em ilha. Lancha foi achada pela polícia do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O suspeito considerado o líder da quadrilha de ratos d’água que sequestrou e roubou uma lancha com 23 passageiros, incluindo a tripulação, entregou-se à Polícia Civil do Amapá, nesta segunda-feira (26). Ele estava com mandado de prisão judicial expedido pela Comarca de Porto de Moz (PA), que era o destino da embarcação, que havia partido do município de Gurupá (PA). O crime ocorreu no último dia 19, uma segunda-feira.

O nome do criminoso não foi divulgado pelas autoridades. Ele tem 31 anos se apresentou na Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), situada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, em Macapá. Acompanhado de um advogado, o bandido ficou em silêncio durante o interrogatório.

A embarcação Expresso Fonseca partiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino a Porto de Moz, no oeste do Pará.

Os criminosos disfarçaram-se de passageiros e, após anunciar o assalto, deixaram as vítimas em uma ilha desabitada, sem acesso a água potável e comida. Elas foram resgatadas por um ribeirinho após 19 horas.

A lancha foi localizada no dia seguinte, terça-feira (20), na comunidade de Anauerapucu, em Santana (AP), a 417 quilômetros de onde havia partido. Foi montada uma força tarefa entre as forças de segurança pública do Amapá e Pará para investigar o fato e prender os envolvidos.

A investigação sobre o caso foi conduzida pela DECCP em conjunto com a Delegacia de Polícia do município de Porto de Moz-PA, com apoio do Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), e das 1ª e 2ª Delegacias de Polícia do município de Santana-AP.